Косметологическое оборудование

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 339
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Косметологическое оборудование

Сообщение zevc » Вчера, 14:17

Добрый день. Нужен новый аппарат микротоковой терапии и поэтому, я решила прогуляться по сайтам в интернете, а потом оставить свой заказ на рассмотрение менеджеру. Есть ли у вас на примете проверенные и надёжные компании?
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 341
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Косметологическое оборудование

Сообщение klonik » Сегодня, 10:07

Конечно, есть одна организация и поэтому, я могу поделиться с вами ссылкой на сайт, которая точно пригодится. Не спешите оформлять сразу свой заказ, обязательно нужно прогуляться внимательно по каталогу, а потом только покупки совершать. Вот здесь https://www.spashop.com.ua/collections/apparaty-mikrotokovoi-terapii я заказывала на странице аппарат для микротоковой терапии, менеджер ответил на каждый из вопросов, и осталось только выбрать удобный способ оплаты и доставки. Поэтому, захотелось отписаться и помочь вам, скинуть ссылку.
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