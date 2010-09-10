Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 1 сообщение • Страница 1 из 1

Mukoll Гость RZN.info Сообщения: 40 Зарегистрирован: 19 авг 2016, 15:43 Реально ли размножить лимонник? Цитата Сообщение Mukoll » Сегодня, 09:57 Но почитав, насколько же он, оказывается, полезен, задумался о размножении. Что вы можете сказать об этом? На моем любимом портале сказано вот что Приветствую, друзья. Нашел у себя на огороде такое растение, как лимонник. Был удивлен, откуда он вообще взялсяНо почитав, насколько же он, оказывается, полезен, задумался о размножении. Что вы можете сказать об этом? На моем любимом портале сказано вот что https://sadovyexpert.ru/limonnik/ , но я на 100% не уверен, что осилю все эти действия. Как думаете, оно того стоит? Вернуться к началу

Ответить 1 сообщение • Страница 1 из 1

Вернуться в «Болталка»