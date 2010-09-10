Реально ли размножить лимонник?

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Mukoll
Гость RZN.info
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 19 авг 2016, 15:43

Реально ли размножить лимонник?

Сообщение Mukoll » Сегодня, 09:57

Приветствую, друзья. Нашел у себя на огороде такое растение, как лимонник. Был удивлен, откуда он вообще взялся :) Но почитав, насколько же он, оказывается, полезен, задумался о размножении. Что вы можете сказать об этом? На моем любимом портале сказано вот что https://sadovyexpert.ru/limonnik/ , но я на 100% не уверен, что осилю все эти действия. Как думаете, оно того стоит?
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