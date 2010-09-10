Статьи про электронику

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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 264
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Статьи про электронику

Сообщение staspavlov777 » Сегодня, 02:29

Всем привет! Есть ли тут любители новостей о технике? Просто зачастую сейчас даже банальные вещи в современной жизни требуют минимальных знаний, к примеру, причины поломки зарядки. Чтобы быть в теме, советую обратить внимание на данный https://www.ruselectronic.com/ ресурс с широким выбором статей с информацией.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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