Решение суда
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Решение суда
А подскажите, могут ли суды не вовремя выдать мотивированную часть решения? И как можно этот документ получить в короткие сроки? А то я буду обжаловать его и боюсь сроки пропустить.
Re: Решение суда
Суд должен вам предоставить мотивированную часть в течение пяти суток с момента оглашения решения. Но они могут задержаться по разным причинам. В том числе и из-за загруженности и тогда они могут хитрить. Поэтому вам надо самим позаботиться, чтобы узнать решение суда в срок. Лучше всего для этого подать ходатайство через канцелярию суда с просьбой о выдачи такого документа.
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