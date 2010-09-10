Решение суда

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Níell
Гость RZN.info
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 10 ноя 2016, 22:41

Решение суда

Сообщение Níell » Сегодня, 11:02

А подскажите, могут ли суды не вовремя выдать мотивированную часть решения? И как можно этот документ получить в короткие сроки? А то я буду обжаловать его и боюсь сроки пропустить.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Re: Решение суда

Сообщение Venik » Сегодня, 11:29

Суд должен вам предоставить мотивированную часть в течение пяти суток с момента оглашения решения. Но они могут задержаться по разным причинам. В том числе и из-за загруженности и тогда они могут хитрить. Поэтому вам надо самим позаботиться, чтобы узнать решение суда в срок. Лучше всего для этого подать ходатайство через канцелярию суда с просьбой о выдачи такого документа.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя