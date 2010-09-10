Алиэксперсс скидки
Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 275
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Алиэксперсс скидки
Как вы следите за скидками на алиэкспресс? Есть какие-то приложение или блоги??
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