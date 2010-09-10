Алиэксперсс скидки

Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 275
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Алиэксперсс скидки

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 13:21

Как вы следите за скидками на алиэкспресс? Есть какие-то приложение или блоги??
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