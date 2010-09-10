Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 09:58

Никогда раньше не летала на отдых, а в этом году все же решились, так как говорят там сервис поярче чем у нас на родине. Только вот советуют мне брать горящий тур в Турцию, а я вообще не понимаю чем он хорош?