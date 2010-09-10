Тур в Турцию
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 276
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Тур в Турцию
Никогда раньше не летала на отдых, а в этом году все же решились, так как говорят там сервис поярче чем у нас на родине. Только вот советуют мне брать горящий тур в Турцию, а я вообще не понимаю чем он хорош?
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