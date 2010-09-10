Тур в Турцию

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Тур в Турцию

Сообщение Наташа Швец » 22 апр 2021, 09:58

Никогда раньше не летала на отдых, а в этом году все же решились, так как говорят там сервис поярче чем у нас на родине. Только вот советуют мне брать горящий тур в Турцию, а я вообще не понимаю чем он хорош?
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phileosofos
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 14:27

Re: Тур в Турцию

Сообщение phileosofos » Сегодня, 12:29

тем, что дешевле будет сам тур)
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