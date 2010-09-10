Тур в Турцию

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 293
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Тур в Турцию

Сообщение Наташа Швец » 22 апр 2021, 09:58

Никогда раньше не летала на отдых, а в этом году все же решились, так как говорят там сервис поярче чем у нас на родине. Только вот советуют мне брать горящий тур в Турцию, а я вообще не понимаю чем он хорош?
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phileosofos
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 14:27

Re: Тур в Турцию

Сообщение phileosofos » 30 апр 2021, 12:29

тем, что дешевле будет сам тур)
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 429
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Тур в Турцию

Сообщение Алексей Кобзарь » 58 минут назад

А мне вот турция например уже надоела. Я 5 лет туда летал и уже просмотрел наверное все достопримечательности, что там есть. Вот планирую в Португалии побывать  https://avia.tickets.ua/country/portugal , говорят что там есть много мест на которые стоит посмотреть. Билеты, кстати покупаю всегда только на  Tickets.ua, там получается дешевле всего.
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