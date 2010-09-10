Тур в Турцию
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 295
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Тур в Турцию
Никогда раньше не летала на отдых, а в этом году все же решились, так как говорят там сервис поярче чем у нас на родине. Только вот советуют мне брать горящий тур в Турцию, а я вообще не понимаю чем он хорош?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 29 июл 2015, 14:27
Re: Тур в Турцию
тем, что дешевле будет сам тур)
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 436
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Тур в Турцию
А мне вот турция например уже надоела. Я 5 лет туда летал и уже просмотрел наверное все достопримечательности, что там есть. Вот планирую в Португалии побывать https://avia.tickets.ua/country/portugal , говорят что там есть много мест на которые стоит посмотреть. Билеты, кстати покупаю всегда только на Tickets.ua, там получается дешевле всего.
Re: Тур в Турцию
Конечно же лучше и он имеет много плюсов, но только если Вы не зависите от работы и в любой момент можете полететь отдыхать. Во-первых, у Вас будет отличный шанс отдохнуть намного дешевле, при этом побывать в самом шикарном отеле за отличные деньги. Если Вы еще не выбрали тур, то советую обратиться в компанию ТурдэйБай https://tourday.by Они подберут Вам самое выгодное предложение.
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