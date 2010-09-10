Нужен перевод
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Нужен перевод
Добрый день. Как вы считаете, стоит ли отдавать предпочтение сотрудничеству с незнакомой компанией, которая переводит тексты? Нужен технический перевод и одна надежда на ваши ответы и советы, как быть?
Re: Нужен перевод
Мне пришлось столкнуться с точно такой же проблемой, и я выбор остановила на одном бюро переводов, поэтому решила отписаться и проконсультировать вас. Очень важно выбирать для сотрудничества только проверенные и надёжные компании, которые не первый год занимаются своей деятельностью. Советую заказать технический перевод https://philin.com.ua/pismennye-perevod ... -perevody/ и бюро переводов «Филин» поможет найти выход даже из самой сложной, казалось бы, совершенно безвыходной ситуации. Ребята помогли мне, срочно нужно было перевести текст и они справились буквально за один день. Теперь всегда буду обращаться только в это бюро переводов.
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