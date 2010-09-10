Сообщение zevc » 23 апр 2021, 11:00

Добрый день. Как вы считаете, стоит ли отдавать предпочтение сотрудничеству с незнакомой компанией, которая переводит тексты? Нужен технический перевод и одна надежда на ваши ответы и советы, как быть?