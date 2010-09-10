Нужен перевод

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 463
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Нужен перевод

Сообщение zevc » 23 апр 2021, 11:00

Добрый день. Как вы считаете, стоит ли отдавать предпочтение сотрудничеству с незнакомой компанией, которая переводит тексты? Нужен технический перевод и одна надежда на ваши ответы и советы, как быть?
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 466
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Нужен перевод

Сообщение klonik » 23 апр 2021, 12:23

Мне пришлось столкнуться с точно такой же проблемой, и я выбор остановила на одном бюро переводов, поэтому решила отписаться и проконсультировать вас. Очень важно выбирать для сотрудничества только проверенные и надёжные компании, которые не первый год занимаются своей деятельностью. Советую заказать технический перевод https://philin.com.ua/pismennye-perevod ... -perevody/ и бюро переводов «Филин» поможет найти выход даже из самой сложной, казалось бы, совершенно безвыходной ситуации. Ребята помогли мне, срочно нужно было перевести текст и они справились буквально за один день. Теперь всегда буду обращаться только в это бюро переводов.
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Anthonn
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 06 дек 2016, 00:04

Re: Нужен перевод

Сообщение Anthonn » 04 фев 2022, 14:13

Технический перевод сложен и не каждая компания справится с задачей. Я недавно делал перевод паспорта https://expertperevod.com/ и то выбирал бюро переводов с многолетним опытом и хорошими отзывами. Тут вам обязательно помогут, работают специалисты, которые владеют большим количеством иностранных языков.
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