Как ухаживать за аспидистрой?

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Mukoll
Гость RZN.info
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 19 авг 2016, 15:43

Как ухаживать за аспидистрой?

Сообщение Mukoll » Сегодня, 15:34

Приветствую всех, товарищи. Подарили мне цветок под названием аспидистра , вот только как за ним ухаживать, никто сильно не уточнял. Собственно, по этому мне и хочется выяснить это. Быть может, у кого то из вас есть опыт в подобных делах? Хоть я уже и обзавелся инструкцией, достаточно подробно описывающей все необходимые действия, от какого то реального отзыва я бы не отказался. Так что, можем посоветоваться с вами, дорогие мои друзья. Жду мнений! ;)
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