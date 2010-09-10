Как ухаживать за аспидистрой?
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Как ухаживать за аспидистрой?
Приветствую всех, товарищи. Подарили мне цветок под названием аспидистра , вот только как за ним ухаживать, никто сильно не уточнял. Собственно, по этому мне и хочется выяснить это. Быть может, у кого то из вас есть опыт в подобных делах? Хоть я уже и обзавелся инструкцией, достаточно подробно описывающей все необходимые действия, от какого то реального отзыва я бы не отказался. Так что, можем посоветоваться с вами, дорогие мои друзья. Жду мнений!
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя