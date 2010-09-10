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Mukoll Гость RZN.info Сообщения: 41 Зарегистрирован: 19 авг 2016, 15:43 Как ухаживать за аспидистрой? Цитата Сообщение Mukoll » Сегодня, 15:34 Приветствую всех, товарищи. Подарили мне цветок под названием аспидистра , вот только как за ним ухаживать, никто сильно не уточнял. Собственно, по этому мне и хочется выяснить это. Быть может, у кого то из вас есть опыт в подобных делах? Хоть я уже и обзавелся инструкцией, достаточно подробно описывающей все необходимые действия, от какого то реального отзыва я бы не отказался. Так что, можем посоветоваться с вами, дорогие мои друзья. Жду мнений! Вернуться к началу

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