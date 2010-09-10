Сообщение klonik » Сегодня, 10:28

Здравствуйте. Как думаете, какими критериями стоит руководствоваться в процессе поиска компании, которая предлагает в Гомеле взять в аренду автобус на несколько часов? Интересно почитать ваши ответы и от советов в любом случае я не откажусь.