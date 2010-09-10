Подскажите

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 345
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 12:44

Здравствуйте. Не думала, что так важен тактильный контакт, мы встречаемся с молодым человеком уже два года и не так давно он признался мне в том, что любит прикосновения и объятия. А вы как считаете, нужно ли налаживать тактильный контакт?
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 347
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 14:10

Почему бы и нет? Если вы никак не можете найти точки соприкосновения и только недавно в отношениях – обязательно нужно проявлять свои эмоции и чувства. Я советую ознакомиться прямо сейчас со статьёй https://intrigue.dating/otnoshenija/cht ... osheniyah/ о том, что такое тактильный контакт и почему он необходим в отношениях. Поцелуи, прикосновения, танец – всё это способы выражения чувств. Бывает, погладишь по плечу мужа, и он стазу забывает о своих проблемах на работе, успокаивается и на душе у тебя тоже становится спокойно.
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