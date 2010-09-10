Сообщение zevc » Сегодня, 12:44

Здравствуйте. Не думала, что так важен тактильный контакт, мы встречаемся с молодым человеком уже два года и не так давно он признался мне в том, что любит прикосновения и объятия. А вы как считаете, нужно ли налаживать тактильный контакт?