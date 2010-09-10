Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте. Не думала, что так важен тактильный контакт, мы встречаемся с молодым человеком уже два года и не так давно он признался мне в том, что любит прикосновения и объятия. А вы как считаете, нужно ли налаживать тактильный контакт?
Re: Подскажите
Почему бы и нет? Если вы никак не можете найти точки соприкосновения и только недавно в отношениях – обязательно нужно проявлять свои эмоции и чувства. Я советую ознакомиться прямо сейчас со статьёй https://intrigue.dating/otnoshenija/cht ... osheniyah/ о том, что такое тактильный контакт и почему он необходим в отношениях. Поцелуи, прикосновения, танец – всё это способы выражения чувств. Бывает, погладишь по плечу мужа, и он стазу забывает о своих проблемах на работе, успокаивается и на душе у тебя тоже становится спокойно.
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