Сообщение zevc » Сегодня, 12:51

Признаюсь вам честно, при росте 1.80 я вешу 100 кг и у меня как минимум 20 кг лишнего веса, но в идеале было бы неплохо похудеть до 65 кг. Прошу отписаться и помочь советами, какую диету выбрать и как победить комплексы?