Подскажите

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 345
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 12:51

Признаюсь вам честно, при росте 1.80 я вешу 100 кг и у меня как минимум 20 кг лишнего веса, но в идеале было бы неплохо похудеть до 65 кг. Прошу отписаться и помочь советами, какую диету выбрать и как победить комплексы?
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 347
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 14:16

Причин для полноты может быть несколько и поэтому, я решила отписаться и проконсультировать вас, сразу поделиться для удобства ссылкой на сайт, и она точно пригодится. Важен настрой, поставить цель и уверенно к ней идти, преодолевая все преграды на своём пути. И тут https://samka.co/psihologiya/ya-tolstay ... t-v-jetom/ я нашла своего рода руководство к действию, благодаря которому удастся решить все проблемы психологического характера, похудеть на 20 кг. Во всём должна быть мера, резкое похудение не принесёт счастья, скорее добавит проблем со здоровьем. Так, что – выбор однозначно за вами, и я уверена, что вы всё сделаете правильно.
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