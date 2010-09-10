Препараты при простуде

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 278
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Препараты при простуде

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 14:13

Кто, какие противопростудные препараты принимает и вид их эффективность? Подскажите, что лучше при простуде принимать, а то чаи и народные методы не столь эффективны.
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 410
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Препараты при простуде

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 17:51

Добрый день. Я придерживаюсь к тому, что каждый под себя подбирает препараты, главное, чтобы побочных реакций не было. У нас в аптечке всегда есть арбидол от гриппа и простуды. Поэтому в случаи первых признаков заболевания, мы сразу же устраняем все симптомы.
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