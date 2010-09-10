Препараты при простуде
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 278
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Препараты при простуде
Кто, какие противопростудные препараты принимает и вид их эффективность? Подскажите, что лучше при простуде принимать, а то чаи и народные методы не столь эффективны.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 410
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Препараты при простуде
Добрый день. Я придерживаюсь к тому, что каждый под себя подбирает препараты, главное, чтобы побочных реакций не было. У нас в аптечке всегда есть арбидол от гриппа и простуды. Поэтому в случаи первых признаков заболевания, мы сразу же устраняем все симптомы.
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