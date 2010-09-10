Форма для выпечки

Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 278
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Форма для выпечки

Сообщение Наташа Швец » Вчера, 15:34

Ищу хорошую форму для выпечки, чтобы к ней не пригорало тесто. А если подскажите интересные фигурные формы где посмотреть, буду благодарна за дельный совет)
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 411
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Форма для выпечки

Сообщение Алексей Кобзарь » Вчера, 20:20

У меня жена постоянно делает выпечку в одноразовых фольгированных формах. Ей удобно, что ничего не пригорает и после приготовления, в этой же форме можно и на стол готовую еду подать. Даже если тебе нужна многоразовая форма для выпечки то в каталоге есть большой ассортимент. Есть как разъемные антипригарные, так и силиконовые. Кстати диаметры совершенно разные.
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