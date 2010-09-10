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staspavlov777 Гость RZN.info Сообщения: 269 Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54 Откуда: Россия, Рязань Солнечные батареи Цитата Сообщение staspavlov777 » 54 минуты назад Всем привет. Современные технологии развиваются из года и в год и то, что , казалось бы, вчера было только во снах, сегодня это реальность. Сэкономить на электроэнергии, обезопасить окружающую среду от вредного воздействия и просто пользоваться возобновляемым потоком энергии поможет https://limitenergy.ru/ комплект солнечных батарей с данного сайта. Установка производится специалистами, как и настройка. Советую. Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:) Вернуться к началу

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