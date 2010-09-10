Mazda MX-5 RF

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 280
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Mazda MX-5 RF

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 11:10

Мне безумно нравится автомобиль Mazda MX-5 RF, как увидела ее на этом https://vidi.ua/ru/new-car/mazda/mx-5-rf/ сайте, так сразу же и влюбилась. Теперь упрашиваю мужа купить мне эту малышку. У нее мощный двигатель, шикарный дизайн, задний привод, малый вес. Ну одни плюсы. Еще обязательно запишусь на тест-драйв.
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