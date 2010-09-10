Дизельныйили бензиновый генератор

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 280
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Дизельныйили бензиновый генератор

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 11:27

Ребят, подскажите, где можно купить дизельные или бензиновые генераторы?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Дизельныйили бензиновый генератор

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 11:54

Есть один проверенный магазин электротехники Vinur у них на сайте большой выбор различных генераторов по доступных ценах. Кроме этого, компания предоставляет большой спектр услуг в этой сфере. Вас профессионально проконсультируют по каждому вопросу. Так же на всю предлагаемую продукцию распространяется гарантия производителя.
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