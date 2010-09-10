Костюмы на Новый Год детям и взрослым
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
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- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Костюмы на Новый Год детям и взрослым
Добрый день. Где хороший выбор праздничной одежды по скидкам сейчас? Хочу в Киеве купить с примеркой, или в крайнем случае готова заказать из интернет магазина.
Re: Костюмы на Новый Год детям и взрослым
Зинаидушка писал(а):Добрый день. Где хороший выбор праздничной одежды по скидкам сейчас? Хочу в Киеве купить с примеркой, или в крайнем случае готова заказать из интернет магазина.
И мне интересно. Скидок не нашлось, но я и не искал особо. А вы в интернет магазинах смотрели? На Розетке дорого и выбора нет.
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