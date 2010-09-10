Сообщение Алексеич » Вчера, 22:54

Зинаидушка писал(а): Добрый день. Где хороший выбор праздничной одежды по скидкам сейчас? Хочу в Киеве купить с примеркой, или в крайнем случае готова заказать из интернет магазина.

И мне интересно. Скидок не нашлось, но я и не искал особо. А вы в интернет магазинах смотрели? На Розетке дорого и выбора нет.