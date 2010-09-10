Костюмы на Новый Год детям и взрослым

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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Зинаидушка
Гость RZN.info
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12

Костюмы на Новый Год детям и взрослым

Сообщение Зинаидушка » Вчера, 18:52

Добрый день. Где хороший выбор праздничной одежды по скидкам сейчас? Хочу в Киеве купить с примеркой, или в крайнем случае готова заказать из интернет магазина.
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Алексеич
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 23:26

Re: Костюмы на Новый Год детям и взрослым

Сообщение Алексеич » Вчера, 22:54

Зинаидушка писал(а):Добрый день. Где хороший выбор праздничной одежды по скидкам сейчас? Хочу в Киеве купить с примеркой, или в крайнем случае готова заказать из интернет магазина.

И мне интересно. Скидок не нашлось, но я и не искал особо. А вы в интернет магазинах смотрели? На Розетке дорого и выбора нет.
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Laca
Гость RZN.info
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 02:13

Re: Костюмы на Новый Год детям и взрослым

Сообщение Laca » Сегодня, 19:40

Зинаидушка писал(а):Добрый день. Где хороший выбор праздничной одежды по скидкам сейчас? Хочу в Киеве купить с примеркой, или в крайнем случае готова заказать из интернет магазина.

Вы в Киеве живёте? Тогда вам идеально будет зайти и примерить здесь новогодние костюмы для детей , это шоурум компании Елка и тут сейчас отличная распродажа. Я две недели назад свой заказ получила из интернет магазина и качество костюмов мне очень понравилось. Буду теперь всегда тут покупать костюмы на праздники и ловить размеры на распродаже.
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