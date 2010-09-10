Ставки на спорт
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- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 75
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Ставки на спорт
Приветствую! Ребята, кто совершает ставки на спорт? Стоит доверять прогнозам?
Re: Ставки на спорт
karina_bogdanova писал(а):Приветствую! Ребята, кто совершает ставки на спорт? Стоит доверять прогнозам?
Прогнозам, конечно, стоит доверять, если они качественные. Вообще, если при совершении ставок будете ориентироваться только на свою интуицию, то сразу сольете банк. Мне в этом плане нравится форум https://skladbet.com/ Можно участвовать в покупке совместных прогнозов, участвовать в обсуждениях капперов, получите доступ ко многим прибыльным стратегиям. В общем, я уже полгода как в теме, прогнозы с высокой проходимостью, высокие кэфы, быстро отбилась и вышла в стабильный плюс.
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