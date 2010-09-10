Ставки на спорт

Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.

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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Ставки на спорт

Сообщение karina_bogdanova » Сегодня, 00:24

Приветствую! Ребята, кто совершает ставки на спорт? Стоит доверять прогнозам?
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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Re: Ставки на спорт

Сообщение TanyaLoy » Сегодня, 01:31

karina_bogdanova писал(а):Приветствую! Ребята, кто совершает ставки на спорт? Стоит доверять прогнозам?


Прогнозам, конечно, стоит доверять, если они качественные. Вообще, если при совершении ставок будете ориентироваться только на свою интуицию, то сразу сольете банк. Мне в этом плане нравится форум https://skladbet.com/ Можно участвовать в покупке совместных прогнозов, участвовать в обсуждениях капперов, получите доступ ко многим прибыльным стратегиям. В общем, я уже полгода как в теме, прогнозы с высокой проходимостью, высокие кэфы, быстро отбилась и вышла в стабильный плюс.
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