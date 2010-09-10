Ставки на спорт
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- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 75
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Ставки на спорт
Приветствую! Ребята, кто совершает ставки на спорт? Стоит доверять прогнозам?
Re: Ставки на спорт
karina_bogdanova писал(а):Приветствую! Ребята, кто совершает ставки на спорт? Стоит доверять прогнозам?
Прогнозам, конечно, стоит доверять, если они качественные. Вообще, если при совершении ставок будете ориентироваться только на свою интуицию, то сразу сольете банк. Мне в этом плане нравится форум https://skladbet.com/ Можно участвовать в покупке совместных прогнозов, участвовать в обсуждениях капперов, получите доступ ко многим прибыльным стратегиям. В общем, я уже полгода как в теме, прогнозы с высокой проходимостью, высокие кэфы, быстро отбилась и вышла в стабильный плюс.
- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 287
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
- Контактная информация:
Re: Ставки на спорт
Если не разбираетесь в спорте, то в таком случае лучше делать ставки по прогнозам, это проще и времени много не занимает. Вот я нашел бесплатные прогнозы - https://superbet.guru/forecasts/mma-tips/ на ММА и по этим прогнозам сам лично делаю ставки. Сложного в этом ничего нету, можете попробовать. Только обязательно придерживайтесь правилам, без этого никак.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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