Ставки на спорт

Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.

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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Ставки на спорт

Сообщение karina_bogdanova » 28 апр 2021, 00:24

Приветствую! Ребята, кто совершает ставки на спорт? Стоит доверять прогнозам?
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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Re: Ставки на спорт

Сообщение TanyaLoy » 28 апр 2021, 01:31

karina_bogdanova писал(а):Приветствую! Ребята, кто совершает ставки на спорт? Стоит доверять прогнозам?


Прогнозам, конечно, стоит доверять, если они качественные. Вообще, если при совершении ставок будете ориентироваться только на свою интуицию, то сразу сольете банк. Мне в этом плане нравится форум https://skladbet.com/ Можно участвовать в покупке совместных прогнозов, участвовать в обсуждениях капперов, получите доступ ко многим прибыльным стратегиям. В общем, я уже полгода как в теме, прогнозы с высокой проходимостью, высокие кэфы, быстро отбилась и вышла в стабильный плюс.
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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 305
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Re: Ставки на спорт

Сообщение staspavlov777 » 10 май 2021, 15:14

Если не разбираетесь в спорте, то в таком случае лучше делать ставки по прогнозам, это проще и времени много не занимает. Вот я нашел бесплатные прогнозы - https://superbet.guru/forecasts/mma-tips/ на ММА и по этим прогнозам сам лично делаю ставки. Сложного в этом ничего нету, можете попробовать. Только обязательно придерживайтесь правилам, без этого никак.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 448
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Ставки на спорт

Сообщение Алексей Кобзарь » Вчера, 08:41

Ребята, как вы находите нормальные бк, на которых можно делать ставки без всяких проблем? Я уже сколько всего перерыл, что-то ничего не внушает доверия.
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 305
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Ставки на спорт

Сообщение Наташа Швец » Вчера, 09:23

Эта проблема, наверное, у всех новичков. Я могу порекомендовать одну площадку. Уже сам давно на ней зависаю и точно знаю, что там проблем не было. Во здесь Марк Селби победил , я собственно, и зависаю. Мне нравится, что огромное разнообразие у них, а так же то, что свой выигрыш можно получить максимально быстро и все до последней копейки.
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