Ставки на спорт
Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.
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- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 78
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Ставки на спорт
Приветствую! Ребята, кто совершает ставки на спорт? Стоит доверять прогнозам?
Re: Ставки на спорт
karina_bogdanova писал(а):Приветствую! Ребята, кто совершает ставки на спорт? Стоит доверять прогнозам?
Прогнозам, конечно, стоит доверять, если они качественные. Вообще, если при совершении ставок будете ориентироваться только на свою интуицию, то сразу сольете банк. Мне в этом плане нравится форум https://skladbet.com/ Можно участвовать в покупке совместных прогнозов, участвовать в обсуждениях капперов, получите доступ ко многим прибыльным стратегиям. В общем, я уже полгода как в теме, прогнозы с высокой проходимостью, высокие кэфы, быстро отбилась и вышла в стабильный плюс.
- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 305
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
- Контактная информация:
Re: Ставки на спорт
Если не разбираетесь в спорте, то в таком случае лучше делать ставки по прогнозам, это проще и времени много не занимает. Вот я нашел бесплатные прогнозы - https://superbet.guru/forecasts/mma-tips/ на ММА и по этим прогнозам сам лично делаю ставки. Сложного в этом ничего нету, можете попробовать. Только обязательно придерживайтесь правилам, без этого никак.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 448
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Ставки на спорт
Ребята, как вы находите нормальные бк, на которых можно делать ставки без всяких проблем? Я уже сколько всего перерыл, что-то ничего не внушает доверия.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 305
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Ставки на спорт
Эта проблема, наверное, у всех новичков. Я могу порекомендовать одну площадку. Уже сам давно на ней зависаю и точно знаю, что там проблем не было. Во здесь Марк Селби победил , я собственно, и зависаю. Мне нравится, что огромное разнообразие у них, а так же то, что свой выигрыш можно получить максимально быстро и все до последней копейки.
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