Сертификат исо 9001
Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 281
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Сертификат исо 9001
Кто уже получал сертификат исо 9001, подскажите какая стоимость и есть перечень документов?
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