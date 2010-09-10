Сертификат исо 9001
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 282
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Сертификат исо 9001
Кто уже получал сертификат исо 9001, подскажите какая стоимость и есть перечень документов?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 414
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Сертификат исо 9001
Добрый день, точно знаю, что если обратитесь в компанию НОПСС, то всего лишь за 12 тыс. получите сертификат исо 9001 стоимость которого совершенно доступная. Тем более, что готов он будет через день, после подачи. Мы уже его получили, теперь возможностей стало больше. Обратитесь хотя бы за консультацией, чтобы вы знали какие документы вам понадобятся для этого.
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