Сертификат исо 9001

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 282
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Сертификат исо 9001

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 12:01

Кто уже получал сертификат исо 9001, подскажите какая стоимость и есть перечень документов?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 414
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Сертификат исо 9001

Сообщение Алексей Кобзарь » 36 минут назад

Добрый день, точно знаю, что если обратитесь в компанию НОПСС, то всего лишь за 12 тыс. получите сертификат исо 9001 стоимость которого совершенно доступная. Тем более, что готов он будет через день, после подачи. Мы уже его получили, теперь возможностей стало больше. Обратитесь хотя бы за консультацией, чтобы вы знали какие документы вам понадобятся для этого.
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