Москитные сетки

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 288
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Москитные сетки

Сообщение Наташа Швец » 28 апр 2021, 15:37

Какие москитные сетки лучше выбрать, чтобы спастись от москитов и пыли? Кто, что выбрал?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 424
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Москитные сетки

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 09:30

У нас установлены москитные сетки плиссе, что смотрится круто, что технически они довольно удобные. Я их периодически снимаю, чтобы помыть, могу сказать что с наружи даже пыль не собирается. Мы обращались в Фабрику сеток, чтобы подобрать необходимые размеры, честно сказать остались довольны качеством и надежностью.
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