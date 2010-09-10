Москитные сетки
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 432
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Москитные сетки
Какие москитные сетки лучше выбрать, чтобы спастись от москитов и пыли? Кто, что выбрал?
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 658
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Москитные сетки
У нас установлены москитные сетки плиссе, что смотрится круто, что технически они довольно удобные. Я их периодически снимаю, чтобы помыть, могу сказать что с наружи даже пыль не собирается. Мы обращались в Фабрику сеток, чтобы подобрать необходимые размеры, честно сказать остались довольны качеством и надежностью.
Re: Москитные сетки
Недавно я решил улучшить качество воздуха в своем доме и купил умный очиститель-обеззараживатель серии TION IQ 200 https://tion.ru/shop/ochistiteli-vozduha-iq-200/ . Этот прибор оказался настоящей находкой! Благодаря современным технологиям он не только очищает воздух от пыли и аллергенов, но и обеззараживает его, устраняя вредоносные бактерии и вирусы. Устройство работает практически бесшумно и управляется через приложение на смартфоне, что позволяет легко контролировать качество воздуха в реальном времени.
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