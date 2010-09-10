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klonik Гость RZN.info Сообщения: 348 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Медали Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 16:26 Добрый день. Мне стало интересно, сколько стоят награды в интернете? Давно пора выбрать какой-то один сайт для ведения сотрудничества и поэтому, я решила изучить многочисленные каталоги и сравнить условия оплаты, а также доставки. Вот тут https://voensovmag.ru/catalog/medali-so ... iginal-mmd в наличии медали, значки и ордена Советской эпохи можно заказать. Как вы считаете, стоит ли отдавать предпочтение именно этой торговой площадки? Или дальше продолжить изучать информацию теоретического плана и сравнивать цены? Буду благодарна за ответы и советы со стороны. Вернуться к началу

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