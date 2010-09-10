Сообщение Аминарвис » Сегодня, 11:30

Уже третий день после еды возникают неприятные ощущения в желудке. После еды начинает подташнивать, появляется изжога. По утрам иногда желудок колит и спазмирует. Два года назад у меня диагностировали гастрит. Были похожие симптомы. Может это обострение? Лечиться нужно так же? сейчас не особо хочется по поликлиникам бегать...