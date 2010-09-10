Обострения гастрита?

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Аминарвис
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 26 ноя 2010, 13:50

Обострения гастрита?

Сообщение Аминарвис » Сегодня, 11:30

Уже третий день после еды возникают неприятные ощущения в желудке. После еды начинает подташнивать, появляется изжога. По утрам иногда желудок колит и спазмирует. Два года назад у меня диагностировали гастрит. Были похожие симптомы. Может это обострение? Лечиться нужно так же? сейчас не особо хочется по поликлиникам бегать...
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ambition
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:33

Re: Обострения гастрита?

Сообщение ambition » 8 минут назад

Да, обычно весной и осенью гастрит обостряется, во всяком случае у меня так. Третью неделю Новобисмол пью, ну и диету конечно соблюдаю. В приницпе, уже все прошло, но врач сказала пропить весь курс, чтоб эффект закрепился и гастрит не обострился снова.
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