Обострения гастрита?
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Обострения гастрита?
Уже третий день после еды возникают неприятные ощущения в желудке. После еды начинает подташнивать, появляется изжога. По утрам иногда желудок колит и спазмирует. Два года назад у меня диагностировали гастрит. Были похожие симптомы. Может это обострение? Лечиться нужно так же? сейчас не особо хочется по поликлиникам бегать...
Re: Обострения гастрита?
Да, обычно весной и осенью гастрит обостряется, во всяком случае у меня так. Третью неделю Новобисмол пью, ну и диету конечно соблюдаю. В приницпе, уже все прошло, но врач сказала пропить весь курс, чтоб эффект закрепился и гастрит не обострился снова.
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