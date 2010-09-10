Сообщение Данна » Сегодня, 13:24

А позвонить врачу Вы можете? Если уверенны, что прошлое лечение в этот раз тоже поможет, попробуйте пропить те же препараты + диета или в аптеке спросить, сейчас много вариантов предлагают, но не все из них реально эффективные, даже дорогие препараты, по себе знаю. Сама переодически страдаю подобным, поэтому пью месяц минимум таблетки, но они не сильно бьют по карману.