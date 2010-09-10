Обострения гастрита?
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Обострения гастрита?
Уже третий день после еды возникают неприятные ощущения в желудке. После еды начинает подташнивать, появляется изжога. По утрам иногда желудок колит и спазмирует. Два года назад у меня диагностировали гастрит. Были похожие симптомы. Может это обострение? Лечиться нужно так же? сейчас не особо хочется по поликлиникам бегать...
Re: Обострения гастрита?
Да, обычно весной и осенью гастрит обостряется, во всяком случае у меня так. Третью неделю Новобисмол пью, ну и диету конечно соблюдаю. В приницпе, уже все прошло, но врач сказала пропить весь курс, чтоб эффект закрепился и гастрит не обострился снова.
Re: Обострения гастрита?
А позвонить врачу Вы можете? Если уверенны, что прошлое лечение в этот раз тоже поможет, попробуйте пропить те же препараты + диета или в аптеке спросить, сейчас много вариантов предлагают, но не все из них реально эффективные, даже дорогие препараты, по себе знаю. Сама переодически страдаю подобным, поэтому пью месяц минимум таблетки, но они не сильно бьют по карману.
Re: Обострения гастрита?
Очень похоже на гастрит. Попробуйте исключить все вредное из еды. Ну и если вы уже лечили гастрит, и лечение помогло, делайте все по старой проверенной схеме.
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