Обострения гастрита?

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Аминарвис
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 26 ноя 2010, 13:50

Обострения гастрита?

Сообщение Аминарвис » Вчера, 11:30

Уже третий день после еды возникают неприятные ощущения в желудке. После еды начинает подташнивать, появляется изжога. По утрам иногда желудок колит и спазмирует. Два года назад у меня диагностировали гастрит. Были похожие симптомы. Может это обострение? Лечиться нужно так же? сейчас не особо хочется по поликлиникам бегать...
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ambition
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:33

Re: Обострения гастрита?

Сообщение ambition » Вчера, 12:40

Да, обычно весной и осенью гастрит обостряется, во всяком случае у меня так. Третью неделю Новобисмол пью, ну и диету конечно соблюдаю. В приницпе, уже все прошло, но врач сказала пропить весь курс, чтоб эффект закрепился и гастрит не обострился снова.
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Данна
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 26 мар 2015, 14:03

Re: Обострения гастрита?

Сообщение Данна » Вчера, 13:24

А позвонить врачу Вы можете? Если уверенны, что прошлое лечение в этот раз тоже поможет, попробуйте пропить те же препараты + диета или в аптеке спросить, сейчас много вариантов предлагают, но не все из них реально эффективные, даже дорогие препараты, по себе знаю. Сама переодически страдаю подобным, поэтому пью месяц минимум таблетки, но они не сильно бьют по карману.
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ALFA
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 09 дек 2008, 00:18

Re: Обострения гастрита?

Сообщение ALFA » Вчера, 13:41

Очень похоже на гастрит. Попробуйте исключить все вредное из еды. Ну и если вы уже лечили гастрит, и лечение помогло, делайте все по старой проверенной схеме.
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Данна
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 26 мар 2015, 14:03

Re: Обострения гастрита?

Сообщение Данна » Сегодня, 11:24

Я кстати Новобисмол принимала, если что, а то забыла написать название. Загуглите отзывы о нем и инструкцию почитайте. Хороший препарат, мне иделаьно подошел.
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