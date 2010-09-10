Шлифовка деревянного пола

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 415
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Шлифовка деревянного пола

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 11:43

Какой результат можно получить от шлифовки деревянного пола?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 283
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Шлифовка деревянного пола

Сообщение Наташа Швец » 38 минут назад

Результат шлифовки долго ждать не заставит, после нее пол ровный и пригодный для нанесения лака. Вот на этом https://misterpol.by/shlifovka-parketa.php сайте наглядно показано результаты работы шлифовальной машины. Так же есть цены за метр квадратный. Так что можете получить консультацию по номеру +375 (29) 152-77-77
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