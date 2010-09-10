Девушка не шарит сосать
Обсуждение отношений между людьми.
Факты, советы, мнения.
Факты, советы, мнения.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 426
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Девушка не шарит сосать
Моя подруга разжирела, но это пол беды, она даже сосать не умеет, а я без этого жить не могу
Re: Девушка не шарит сосать
Ну кому-то и пампушки нравятся например, так что это не проблема. А вот то, что она сосать не умеет это уже твоя вина. Ну ты знаешь выход есть всегда. Можно например, проститутку-сосалку нанять https://spb1.soski-24.site/ тут девочки все как с картинки, все как на подбор, выбирай любую и наслаждайся божественным миньетом.
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