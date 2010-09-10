Девушка не шарит сосать

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 426
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Девушка не шарит сосать

Сообщение Алексей Кобзарь » 30 апр 2021, 15:40

Моя подруга разжирела, но это пол беды, она даже сосать не умеет, а я без этого жить не могу
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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Re: Девушка не шарит сосать

Сообщение РусланР » Вчера, 23:12

Ну кому-то и пампушки нравятся например, так что это не проблема. А вот то, что она сосать не умеет это уже твоя вина. Ну ты знаешь выход есть всегда. Можно например, проститутку-сосалку нанять https://spb1.soski-24.site/ тут девочки все как с картинки, все как на подбор, выбирай любую и наслаждайся божественным миньетом.
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