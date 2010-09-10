Сообщение klonik » 02 май 2021, 14:25

Приветствую, вас. Хотелось бы сориентироваться по ценам, изучить для сравнения несколько каталогов с украшениями, а потом остановиться на предложении о сотрудничестве с одной компанией. Что посоветуете?