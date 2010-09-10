здоровье

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Barabulka222
Гость RZN.info
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37

здоровье

Сообщение Barabulka222 » Сегодня, 00:44

как по мне лучший медицинский центр это https://ava-kazan.ru/ у них есть профессиональные врачи и современное оборудование, всё это позволяет быстро и эффективно решить проблему по здоровью если такова имеется и цены там адекватные как для такой высокотехнологичной клиники как эта.
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