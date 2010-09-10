Рацион питания

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 418
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Рацион питания

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 12:04

Как разработать рацион индивидуального питания?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 285
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Рацион питания

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 12:28

В этом Вам сможет помочь, только анализ ДНК диета. Такой генетический анализ позволяет определить индивидуальную потребность организма в витаминах, белков, жиров, углеводов. Данная информация отлично поможет составить план сбалансированного питания. Так же врач, по результатам теста сможет скорректировать диету или назначит дополнительные исследования.
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