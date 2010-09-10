Измена с проституткой

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 420
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Измена с проституткой

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 10:02

У меня жена беременная и заниматься любовью ей нельзя, а я то мужик здоровый без секса не могу. Вот думаю снять себе хорошенькую проститутку. Но будет ли это считаться изменой?
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