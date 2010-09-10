Сообщение Алексей Кобзарь » 05 май 2021, 10:02

У меня жена беременная и заниматься любовью ей нельзя, а я то мужик здоровый без секса не могу. Вот думаю снять себе хорошенькую проститутку. Но будет ли это считаться изменой?