Измена с проституткой

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 426
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Измена с проституткой

Сообщение Алексей Кобзарь » 05 май 2021, 10:02

У меня жена беременная и заниматься любовью ей нельзя, а я то мужик здоровый без секса не могу. Вот думаю снять себе хорошенькую проститутку. Но будет ли это считаться изменой?
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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Re: Измена с проституткой

Сообщение РусланР » Сегодня, 10:00

Пф, ну с женской точки зрения то конечно считается. А с мужской то нет, ну не дрочить же. Тем более если все правильно сделать и чтобы жена не узнала. То все будет нормально как раз. Я себе страстных проституток https://spb.prostitutki-24.love/ всегда вызываю. Они в плане здоровья чистые, так что можешь не париться по этому поводу. Но лучше конечно предохраняться.
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