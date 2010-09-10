снасти для рыбалки
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 420
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
снасти для рыбалки
Где можно заказать снасти для рыбалки по выгодной цене? Знаете проверенные магазины?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 287
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: снасти для рыбалки
Мой муж просто помешен на рыбалке и я люблю с ним постоянно ездить. Так вот я тоже много чего знаю в этом нелегком деле. Вот к примеру где купить снасти для рыбалки тоже могу поделиться, мы заказываем в магазине Мосторг. Нравится, что у них хороший огромный выбор, а так же приятные цены.
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