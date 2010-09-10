снасти для рыбалки

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 443
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

снасти для рыбалки

Сообщение Алексей Кобзарь » 05 май 2021, 10:10

Где можно заказать снасти для рыбалки по выгодной цене? Знаете проверенные магазины?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: снасти для рыбалки

Сообщение Наташа Швец » 05 май 2021, 14:24

Мой муж просто помешен на рыбалке и я люблю с ним постоянно ездить. Так вот я тоже много чего знаю в этом нелегком деле. Вот к примеру где купить снасти для рыбалки тоже могу поделиться, мы заказываем в магазине Мосторг. Нравится, что у них хороший огромный выбор, а так же приятные цены. 
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 443
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: снасти для рыбалки

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 19:47

Вау спасибо, за наводку. Магазин и действительно классный, выбрать будет из чего. Мне понравился ассортимент.
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