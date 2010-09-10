Как завести автомобиль на дизеле зимой
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- staspavlov777
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- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
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Как завести автомобиль на дизеле зимой
Всем привет. Уверен, у автовладельцев с автомобилями на бензиновом двигателе редко случаются проблемы с тем, чтобы завестись в холодную погоду зимой, а вот с дизелем всё куда сложнее. О том, как завести автомобиль на дизеле зимой https://cardinator.ru/kak-zavesti-zimoj-dizelnyj-dvigatel-s-letnej-soljarkoj/ с летней соляркой могу порекомендовать почитать на данном ресурсе.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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