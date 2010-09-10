Фарингит
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 424
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Фарингит
У меня болит сильно горло в последнее время, ничего не помогает, может ли быть это фарингит? Какие его причины?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Медицина и здоровье»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость