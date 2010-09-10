Фарингит

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 424
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Фарингит

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 09:11

У меня болит сильно горло в последнее время, ничего не помогает, может ли быть это фарингит? Какие его причины?
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