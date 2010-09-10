Фарингит
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 426
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Фарингит
У меня болит сильно горло в последнее время, ничего не помогает, может ли быть это фарингит? Какие его причины?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 291
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Фарингит
Самой распространенной причиной, могут быть патогенные бактерии. Кроме этого хронический фарингит, может развиться если постоянно происходит раздражение слизистой. Фарингит, может быть острым и хроническим. Вы не запускайте болезнь, потому что могут быть осложнения, Запишитесь на прием к доктору https://ldc-zsvetlana.ru/services/lechebnoe-otdelenie/otorinolaringologiya/faringit-vospalenie-glotki/ чтобы у Вас взяли мазок из глотки и дальше уже назначили правильное лечение.
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