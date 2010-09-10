Фарингит

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 426
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Фарингит

Сообщение Алексей Кобзарь » 06 май 2021, 09:11

У меня болит сильно горло в последнее время, ничего не помогает, может ли быть это фарингит? Какие его причины?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 291
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Фарингит

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 13:15

Самой распространенной причиной, могут быть патогенные бактерии. Кроме этого хронический фарингит, может развиться если постоянно происходит раздражение слизистой. Фарингит, может быть острым и хроническим. Вы не запускайте болезнь, потому что могут быть осложнения, Запишитесь на прием к доктору https://ldc-zsvetlana.ru/services/lechebnoe-otdelenie/otorinolaringologiya/faringit-vospalenie-glotki/ чтобы у Вас взяли мазок из глотки и дальше уже назначили правильное лечение.
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