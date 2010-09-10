Контейнер для мусора
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 401
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Контейнер для мусора
Хотим с жильцами дома купить новый контейнер для мусора, а вот где такой повыгоднее взять можно?
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 593
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Контейнер для мусора
Я покупал на прошлой неделе https://rso-k1.ru/ контейнер к 1 в компании соответствующего названия. Брал на 770 литров и обошелся мне такой в 10,5К. У них на сайте есть разные размеры и формы контейнеров, так что думаю найдешь, что тебе надо. По цене это самый оптимальный вариант, потому что я искал и выгоднее не нашел.
Re: Контейнер для мусора
Алексей Кобзарь писал(а):Я покупал на прошлой неделе https://rso-k1.ru/ контейнер к 1 в компании соответствующего названия. Брал на 770 литров и обошелся мне такой в 10,5К. У них на сайте есть разные размеры и формы контейнеров, так что думаю найдешь, что тебе надо. По цене это самый оптимальный вариант, потому что я искал и выгоднее не нашел.
А это пластиковые или металлические контейнеры?
3 сообщения • Страница 1 из 1
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