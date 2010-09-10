Контейнер для мусора

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 401
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Контейнер для мусора

Сообщение Наташа Швец » 06 май 2021, 10:08

Хотим с жильцами дома купить новый контейнер для мусора, а вот где такой повыгоднее взять можно?
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 593
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Контейнер для мусора

Сообщение Алексей Кобзарь » 26 май 2021, 08:31

Я покупал на прошлой неделе https://rso-k1.ru/ контейнер к 1 в компании соответствующего названия. Брал на 770 литров и обошелся мне такой в 10,5К. У них на сайте есть разные размеры и формы контейнеров, так что думаю найдешь, что тебе надо. По цене это самый оптимальный вариант, потому что я искал и выгоднее не нашел.
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Nikots9
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 14:03

Re: Контейнер для мусора

Сообщение Nikots9 » Вчера, 19:03

Алексей Кобзарь писал(а):Я покупал на прошлой неделе https://rso-k1.ru/ контейнер к 1 в компании соответствующего названия. Брал на 770 литров и обошелся мне такой в 10,5К. У них на сайте есть разные размеры и формы контейнеров, так что думаю найдешь, что тебе надо. По цене это самый оптимальный вариант, потому что я искал и выгоднее не нашел.

А это пластиковые или металлические контейнеры?
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