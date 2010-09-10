Зеркало с подсветкой
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Зеркало с подсветкой
Здравствуйте, а может кто оставить реальный отзыв на зеркало с подсветкой? Интересуют те модели, у которых лампы внутри расположены, линиями такими светят. Я переживаю, что как только гарантия выйдет, так лампа сразу работать перестанет. А ее ведь там так просто не поменяешь, стоит ли вот деньги тратить?
Re: Зеркало с подсветкой
Приветствую, тут все ведь будет зависеть от того, в каком магазине вы это дело купите. У меня из одного строительного все лампочки светодиодные до заявленного срока службы даже половины не дотянули. А здесь https://www.miradeco.ru/katalog/zerkala-s-podsvetkoy/ покупали зеркало с подсветкой дерево три года назад, так все до сих пор как часы работает. Хотя гарантия год всего на лампы была, но даже намека на поломку нет. Смотрите по магазинам, по отзывам, а не по расположению лампочек.
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